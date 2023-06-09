台北市議員鍾沛君揭發遭名嘴朱學恒性騷過往，朱學恒事後公開道歉，並宣布「無限期停止公眾活動」，仍辯稱是喝到斷片沒記憶，讓不少名人紛紛發文砲轟，對此，兩性作家艾姬翻出15年前遭網友霸凌一事，接著嘲諷朱學恒：「不是不報，時候未到」。

艾姬發文開頭便指出「朱學恒終於出事了」，接著翻出兩人昔日恩怨，指出朱學恒15年前把兩人私下來往信件內容斷章取義，接著公開在網路上，導致她慘遭網友公審及言語霸凌，當下便決定不再和此人有所交集，更藉此提醒自己得注意在網路上的言行，尤其在撰寫觀點分析內容時，不要刻意針對人，畢竟自己曾因此受過傷。

艾姬指出這篇文章並非要「牆倒眾人推」，而是單就事實陳述，接著強調不要覺得性騷擾是個玩笑，倘若當事人覺得不舒服，那就代表此事並不好笑，最後有感而發寫下：「說好話做好事，時間會給答案，不是不報，時候未到」。

對此，網友紛紛留言：「再次證明了，平常在社群媒體把自己人設經營到多高道德標準，私底下幹的事情一定加倍醜陋不堪」、「出來混總是要還！夜路走多總會遇到鬼」、「喝到斷片這理由原來那麼好用」、「總是看他一副正義凜然的樣子，當名嘴一直蹭熱度」、「時下媒體人、網紅名嘴，常常以自己所見所聞，未加求證，即予以評論，好像自己涉獵廣博一樣，實則蹭流量而已吧」。

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