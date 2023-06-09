仁寶(2324)五月份合併營收為新台幣832.43億元，較上月增長5.4%，較去年同期減少6.7%。累計合併營收為新台幣3,717.10億元，累計年減少9.6%。
和碩(4938)五月份合併營收為新台幣906.24億元，較上月減少15.63%，較去年同期減少3.25%。累計合併營收為新台幣5161.7億元，累計年增4.89%。
廣達(2382)五月份合併營收為新台幣770.11億元，較上月減少1.1%，較去年同期減少3.7%。累計合併營收為新台幣4210.33億元，累計年減6.1%。
NB代工大廠5月營收仍受逆風影響，年減幅度在個位數，期待下半年新機出貨帶動成長！
仁寶(2324)五月份合併營收為新台幣832.43億元，較上月增長5.4%，較去年同期減少6.7%。累計合併營收為新台幣3,717.10億元，累計年減少9.6%。
和碩(4938)五月份合併營收為新台幣906.24億元，較上月減少15.63%，較去年同期減少3.25%。累計合併營收為新台幣5161.7億元，累計年增4.89%。
廣達(2382)五月份合併營收為新台幣770.11億元，較上月減少1.1%，較去年同期減少3.7%。累計合併營收為新台幣4210.33億元，累計年減6.1%。
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