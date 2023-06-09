改革派持股雖只有7％，但委託書大戰拿下38％的股權，公司派在外資的支持比過去減少許多，整個經營權大戰陷入苦戰，最終結果未出先前預料。

這次公司派取得4席董事，包括：新光金總經理吳欣儒、新光銀董事長李增昌、新光三越副總經理賴慧敏及元富證券董事長陳俊宏，1席獨立董事為政治大學教授許永明。

改革派的8席董事，包括：前彰銀董事陳淮舟、新勝董事林敦仁、新光金董事吳東明、新光金董事洪士琪、新光三越副董事長吳昕昌、前凱基銀董事長魏寶生、澄理法律事務所主持律師林詩梅、吳家錄之子吳邦聲。2席獨董為常在法律事務所律師陳彥希、勤敏會計師事務所主持會計師簡敏秋。

洪士琪在股東會後表示，3年前許澎臨危授命接下新光金董事長，他相當辛苦，需要幫他平反，總經理吳欣儒也相當辛苦，新光金經營團隊都沒有問題。而6月9日是一個重要的日子，拿下3分之2的席次，是一個責任的開始，會繼續努力，今天的勝選是「承先啟後、任重道遠」。