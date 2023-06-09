周五泛歐Stoxx 600指數早盤小跌0.35點或0.07%，為460.35點。預計歐股本周出現跌勢。

投資人目前正在觀望下周即將登場的聯準會和歐洲央行的政策會議。

Croda國際大跌12%，暫報5294英鎊，領跌Stoxx 600指數；稍早該公司提出財測，預計年度稅前獲利將低於預期。

歐洲的化工股跌1.3%，領跌其它板塊。

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