周五泛歐Stoxx 600指數早盤小跌0.35點或0.07%，為460.35點。預計歐股本周出現跌勢。
投資人目前正在觀望下周即將登場的聯準會和歐洲央行的政策會議。
Croda國際大跌12%，暫報5294英鎊，領跌Stoxx 600指數；稍早該公司提出財測，預計年度稅前獲利將低於預期。
歐洲的化工股跌1.3%，領跌其它板塊。
在乏善可陳的一周結束之前，歐股周五早盤為接近持平；在主要央行公布新政策的前夕，投資人多離場觀望；同時之間，英國化學廠Croda公布溫和的獲利前景，不如預期，之後股價大跌，為表現最差的成分股。
周五泛歐Stoxx 600指數早盤小跌0.35點或0.07%，為460.35點。預計歐股本周出現跌勢。
投資人目前正在觀望下周即將登場的聯準會和歐洲央行的政策會議。
Croda國際大跌12%，暫報5294英鎊，領跌Stoxx 600指數；稍早該公司提出財測，預計年度稅前獲利將低於預期。
歐洲的化工股跌1.3%，領跌其它板塊。
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