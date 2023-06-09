美國參議院外交關係委員會當地時間8日一致表決通過「終止中國發展中國家地位法」，要求美國國務卿尋求改變中國在國際組織中的「發展中國家」地位。對此，中國外交部發言人汪文斌在9日記者會上回應，美國要把「發達國家」的帽子強加給中國，不是出於對中國發展成就的讚賞肯定，而是醉翁之意不在酒，把剝奪中國的發展中國家地位作為遏制中國發展的一張牌。

據環球網引述汪文斌進一步強調，中國作為世界上最大發展中國家的地位，既有充分的事實依據，也有堅實的國際法基礎，不是美國國會的一紙法案就能夠一筆勾銷的。中國作為發展中國家享有的合法權利，也不是美國國會山上的政客動動嘴皮就能取消的。

至於美國議員聲稱的中國利用發展中國家地位逃避國際責任，汪文斌說，奉勸美方大可不必擔心，無論是對世界經濟增長的貢獻率，還是聯合國會費和維和費用攤款繳納額度，中國所做的貢獻都遠遠超過絕大多數發達國家。

他強調，中國是不是發展中國家，不由美國說了算，美國抹殺不了中國仍是一個發展中國家的基本國情，也阻擋不了邁向民族復興的堅定步伐。美方與其為如何讓中國戴上發達國家這頂帽子傷腦筋，不如早點摘掉自己頭上霸凌霸道這頂帽子。