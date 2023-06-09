五角大廈前情報人員格魯什（David Grusch）現身說法

有些人認為，位於賭城拉斯維加斯北方僅85英里（近140公里）的偏遠內華達沙漠藏有美國最大的秘密。

據《每日郵報》（Daily Mail）8日報導，長久以來，一直盛傳美國政府在內華達州高機密空軍基地「51區」（Area 51）不僅藏有外星太空船，還有1947年因太空船在新墨西哥州羅斯威爾（Roswell）墜毀，以致喪生的外星機組員「奇怪」屍體。

「51區」不斷出現幽浮（UFO），1989年時，有個名叫拉扎爾（Bob Lazar）的人說，他在基地內部從事外星技術研究，而政府用內部設施檢查外星飛船。

多年來，美國政府不斷四兩撥千金，推說大家的想像力太豐富，但如今終於出現了可靠，並不容忽視的目擊者。曾在五角大廈旗下領導「不明空中現象」（UAP）研究的美國前情報官員說，華府絕對藏了某些東西，而且是很大的東西。五角大廈前情報人員格魯什（David Grusch）說，美國政府握有完整和部分完整的非人類製造飛船，並已密藏了好幾十年。

而這是首度有美國政府官員證實，外星人的確存在。曾為英國政府調查幽浮的前國防部官員波普（Nick Pope）強調，格魯什揭露的事「十分重要」。「在陰謀部落格上說故事是一回事，」他說，「但隨著內幕人員挺身而出，那又到了另一個層次。」

格魯什告訴《新聞國》（NewsNation）網，美國政府在墜毀的太空船中尋獲外星生命的證據。「嗯，很自然的，當你找到降落或墜毀的東西，有時你會碰上死掉的飛行員，」他並強調，「信不信由你，雖然這聽起來很玄，但卻是真的。」

他說，美國政府非法向國會隱瞞這些外星飛船的情資。格魯什指出，當他把相關情資交給國會的從政者時，卻被政府官員盯上，並不斷受到騷擾，於是在4月離職，如今他正為所受的待遇提告。