新北市板橋幼兒園餵藥案愈演愈烈，今日議會除綠營持續猛攻，藍營議員也非常關心。新北市議員林金結就說，事件發生他無法接受，他不解當初許多中央、地方民代陸續開記者會，市府雖強調5月15日才接到陳情，即便現在拿出清查1999入案紀錄4月都無該園陳情紀錄，卻因市府當初沒有即刻對外說明案件進度，導致現在有理也說不清，「連我們都很難替你們辯護」。

林金結說，外面都在說1999在4月就有了陳情，為何不出來澄清？不出來說明大家都以為你們不處理，這樣對市府很傷。

林金結也說，市府不斷強調依法行政，但對這樣的結果民眾就是不滿意，教育局說15日有去現場勘驗，並報請檢方，卻都沒有及時對外說明。

林金結說，面對家長質疑，呼籲市府不要死守行政準則，就像民代第一時間接到民眾報案或火災簡訊，都會第一時間衝到現場，市府反應太慢，「連我們都很難替你們辯護」。

教育局長張明文表示，目前案件有司法調查與行政調查，目前司法調查最重要，一定要把案件釐清， 行政作為也會針對有沒有不當管教、超收與督導等都會調查。

對於林金結呼籲市府協助後續醫療，衛生局長陳潤秋表示，除了市立土城醫院，今天也加入三重聯醫提供免費治療。

議員廖先翔也說，對於1999在4月就有入案的傳聞，是否可否主動詢問到底是哪位家長， 若有缺失拖這麼久就該負起責任，若是記憶有模糊，也要極力澄清。

張明文表示，孩子受到傷害每個人都很心痛， 無論是司法調查或行政調查，大家都是希望得知真相是什麼，期待司法機關能盡快讓真相被大家知道。

對相關輔導安置過程，張明文坦承有努力空間，因為家長需求不同，有人需要公幼，也有人對採檢有不同想法，家長意見多元，教育局有責任全力協助家長，他們會繼續努力讓家長安心。