大學甄選入學委員會日前公布繁星錄取結果，國立台東高中、台東女中應屆畢業生陳炳廷、楊閔淯同時考上國立陽明交通大學醫學系。2人國中時是同班同學，分開3年後再續同學緣，地方罕見，蔚為佳話。

東中陳炳廷、東女楊閔淯2人曾是新生國中同學，高中分別就讀男女校，今年大學繁星放榜填志願的時候，彼此知道會一起面試便一起準備，前幾天放榜同時錄取同校醫學系互相恭喜對方，期許未來都能夠在醫學專長上奉獻。

陳炳廷表示，國中時因母親生病，想成為醫師的想法逐漸萌芽，高中時進一步參與高中生生物人才培育計畫、科展研究、醫學營等活動，確立自己對醫學的興趣。

陳炳廷說，外公從小陪伴他長大，在他高一時罹癌，增加他的陪病經驗，然而，繁星第一階段放榜前，外公過世，因而對於生死方面有更多不同體悟，卻更加堅定自己的選擇，希望未來能幫助更多受病痛之苦的人。

楊閔淯指出，國小時參與科展製作，是她接觸科學的起點，國中逐漸把成為醫生做為目標而努力，高中持續往研究方面鑽研，課業上則參與課內外活動，包含到醫療院所及長照中心做志工，確立興趣與志向。

兩人皆表示，能夠錄取醫學系，很感謝一路以來幫助他們的師長與同儕，尤其在遭遇挫折及迷茫時，給予鼓勵重拾信心。在課業上遇到瓶頸時，耐心仔細為其解惑；也很感謝家人支持與陪伴。

陳炳廷說，期許未來有能力之後，也能為偏鄉教育提供更多援助，同時期許自己成為1名有醫術又能視病如親的好醫師，為台東這塊土地付出心力。

楊閔淯說，希望未來往多種可能性探索，除了學習醫學的基本知識外，也能往研究方面發展，期許自己成為1名在醫病、同時能醫心的醫生。