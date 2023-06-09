民眾黨主席柯文哲9日南下屏東，以自己的人生哲學為題與大仁科大師生演講，會後被問到將參選總統的他，如何面對阿扁特赦？他直接了當的說，「不該讓阿扁保外就醫。」
柯文哲坦言，他問到台灣政治人物都不敢碰的問題，接著說道，要建立一個法治國家，就不該讓阿扁保外就醫，要特赦就特赦、要關回去就關回去，不可以劃設一個保外就醫，這讓國家法律再也沒有尊嚴。
他認為，法不僅要合情合理，更重要的是要合法，才會是人民依循的標準，若一直這樣，台灣就不是法治國家，面對問題才是解決問題的方式。
民眾黨主席柯文哲9日南下屏東，以自己的人生哲學為題與大仁科大師生演講，會後被問到將參選總統的他，如何面對阿扁特赦？他直接了當的說，「不該讓阿扁保外就醫。」
柯文哲坦言，他問到台灣政治人物都不敢碰的問題，接著說道，要建立一個法治國家，就不該讓阿扁保外就醫，要特赦就特赦、要關回去就關回去，不可以劃設一個保外就醫，這讓國家法律再也沒有尊嚴。
他認為，法不僅要合情合理，更重要的是要合法，才會是人民依循的標準，若一直這樣，台灣就不是法治國家，面對問題才是解決問題的方式。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。