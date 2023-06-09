民眾黨主席柯文哲9日南下屏東，以自己的人生哲學為題與大仁科大師生演講，會後被問到將參選總統的他，如何面對阿扁特赦？他直接了當的說，「不該讓阿扁保外就醫。」

柯文哲坦言，他問到台灣政治人物都不敢碰的問題，接著說道，要建立一個法治國家，就不該讓阿扁保外就醫，要特赦就特赦、要關回去就關回去，不可以劃設一個保外就醫，這讓國家法律再也沒有尊嚴。

被問到參選總統如何面對阿扁問題？柯文哲直言，不該讓他保外就醫。(民眾提供)

他認為，法不僅要合情合理，更重要的是要合法，才會是人民依循的標準，若一直這樣，台灣就不是法治國家，面對問題才是解決問題的方式。