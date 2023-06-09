出門還是要帶傘！氣象局今（9）日下午針對全台16個縣市發布豪、大雨特報，北北基3地全入列，由於鋒面逐漸接近，再加上對流雲系發展，多處都可能突如其來有強降雨。

氣象局資料顯示，受到鋒面接近和對流雲系旺盛影響，各地易出現短延時強降雨，尤其新北市、宜蘭縣有局部大雨或豪雨，預估影響時間為今日下午至晚上。另外，新北市及宜蘭縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、台北、嘉義以南、東部、東南部地區及其他山區也有機會下大雨，提醒民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方及落石。

▍豪雨範圍：基隆北海岸、新北市、宜蘭縣、花蓮縣山區。

▍大雨範圍：台北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣、臺東縣、蘭嶼綠島

溫度方面，氣象局指出，沒下雨時較為悶熱，西半部高溫可達32、33度，台南、高雄近山區甚至有機會飆到36度左右，東半部高溫則有30、31度。