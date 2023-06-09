財政部今日公布5月全國賦稅收入初步統計，5月證交稅實徵淨額159億元，較去年同期增加16億元，年增10.9％。

前5月證交稅649億元，較去年同其減少150億元，年減18.7％。財政部表示，這股AI旋風可以挹注多久還值得觀察，財政部也樂觀期待。