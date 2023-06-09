台股AI旋風神助攻 5月證交稅轉紅成長10％ 16:192023/06/09 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部。（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部今日公布5月全國賦稅收入初步統計，5月證交稅實徵淨額159億元，較去年同期增加16億元，年增10.9％。 前5月證交稅649億元，較去年同其減少150億元，年減18.7％。財政部表示，這股AI旋風可以挹注多久還值得觀察，財政部也樂觀期待。 陸5月通膨數據凸顯內需不足 分析師：通縮風險仍在 《金融股》AI伺服器解決方案新力軍IPO 中信證輔導上市 《資訊服務》宏碁資訊配息7.5元 聚焦三大引擎 #5月 #證交稅 #財政部 #AI #旋風 也許您會感興趣 推薦閱讀 皇鼎通過去年度股利 配發1.2元現金 16:242023/06/09 財經 華南金前五月稅後純益82.29億元 年增率25.19％ 16:022023/06/09 財經 南下勗勉部隊 蔡英文：國軍是國家安全守護者 15:002023/06/09 政治 玉山金前五月稅後盈餘88.3億元 年增32％ 創歷史同期新高 16:352023/06/09 財經 元大金嚴謹創造績效 銀行聚焦提升資本使用效率 14:302023/06/09 財經 玉山金股東會董事長黃永仁明示將交棒給黃男州 11:522023/06/09 財經 《汽車股》和大5月營收同期次高 機械事業部9/1獨立分割 14:582023/06/09 財經 午後雷雨開炸！基隆多處積水 馬路變小河 16:362023/06/09 生活 谷歌微軟測試AI搜尋廣告 惹惱廣告主 08:032023/06/09 財經 漢翔攜手東海打造中部航太AI人才暨智慧製造研發中心 10:532023/06/09 財經 《國際金融》日最大券商野村證券 獲利遭質疑股價漲不動 15:482023/06/09 財經 南寮國際風箏場挖出內衣、馬桶鈕 藍營黨團：最大棄土場 12:262023/06/09 政治 傳瑞信擬出售中國合資證券事業 正尋找買家 14:522023/06/09 財經 英美發布大西洋宣言 全面提升科技經濟夥伴關係 07:212023/06/09 國際 《國際產業》外國觀光客太愛買 日玩具銷量擠進兆元俱樂部 11:282023/06/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。