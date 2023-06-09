人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑（中）提醒，教育處應立即啟動普查，調查加害者任內所有學生及師長受害情形，並釐清加害者的犯案手法與脈絡、是否有包庇隱匿情形。（南投縣議員沈夙崢提供／潘虹恩南投傳真）

南投縣爆出某校校長校園性騷事件，南投縣議會民進黨團與人本教育基金會等單位9日要求縣府勿包庇狼師，並擴大調查釐清受害人數，同時提供性平委員會名單及校園性騷等申訴窗口；縣府表示，8日已召開性平會並請校長請假配合調查，名單可透過議會取得，絕對嚴正依法處理。

南投縣議員陳宜君、陳玉鈴表示，狼師在教育界近30年未被發現，不僅女性師生受害，男同學也遭到騷擾，顯見教育處督導消極、通報機制待改進；與議員蔡銘軒、王秋淑、蘇昱誠、吳棋楠強力要求縣府擴大普查，協助受害者學生，切勿包庇隱匿。

南投縣議員沈夙崢要求教育處公布性平委員會、調查小組名單，啟動行政調查並依據公務員懲戒法，避免加害者提早退休，規避調查及後續懲處，同時設立24小時長期專線積極處理後續諮商事宜；她呼籲，性平案件的私密性、羞恥與恐懼感會長期籠罩被害人，請教育處公平、公正處理外，後續檢討通報機制要更積極細膩。

南投縣政府表示，縣府已於8日召開性別平等教育委員會議擴大調查，並依性侵害性騷擾或性霸凌防治準則第25條規定決議要求校長請假配合調查，同時設立專線及相關諮商輔導資源；民進黨團可透過議會取得性平委員會名單，絕對會秉持公正、公平、專業之原則調查釐清案情，如查證屬實，絕不寬貸，依法嚴懲。

人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑則提醒，教育處應立即啟動性騷普查，調查加害者任內所有學生及師長受害情形，召開公聽會釐清加害者的犯案手法與脈絡、是否有包庇隱匿情形。

律師趙忠源也說，一名老師長期傷害多位女學生沒有被任何機關調查，是整個制度失靈。按照目前教師法規定，包庇狼師，需要「再度」發生校園性侵害事件後才會對涉嫌包庇狼師的藏鏡人予以解聘，直批「是不是這種規定造成學校內部普遍存有僥倖心態、官官相護」，應該進行修法。

南投縣議會性騷擾狼師包庇民進黨團