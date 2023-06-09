每年6月～9月是綠竹筍產季，料理後清甜脆爽的口感深受許多人喜愛，但你知道它有何營養價值嗎？營養師李婉萍表示，竹筍富含纖維，因此能提供飽足感，且熱量與脂肪含量都不高，是夏天減重好幫手；此外，竹筍也有助降血脂肪，很適合與其它食材做搭配。不過，營養師黃淑敏提醒，腸道疾病、腎功能不全患者應酌量食用；另外，高血壓患者要留意竹筍加工食品的攝取量。

李婉萍在臉書專頁發文，分享竹筍的營養特色。她表示，竹筍含有非常高的粗纖維，因此能提供相當程度的飽足感，且熱量與脂肪含量都不高，是夏天減重的好幫手；此外，纖維也能促進腸道蠕動，若有便秘困擾的人不妨可多吃一點，幫助排便順暢。

除此，李婉萍還指出，竹筍對於降血脂肪很有助益，當吃較油膩的食物時，如粽子、油飯、油炸物等，都很適合搭配一起烹調。她特別推薦，在炎熱夏天時，可煮一鍋竹筍排骨湯，就能滿足營養需求；或是燙熟做成涼拌筍料理，清爽又少負擔。

竹筍雖然好處多多，然而，營養師黃淑敏也提醒，由於竹筍富含纖維，腸道疾病患者應酌量食用、充分咀嚼，才不會產生腹痛等消化不良的問題。而竹筍的鉀離子含量較高，腎功能不全患者應少吃，或是料理採取汆燙方式，降低鉀離子含量。此外，市面上常販售許多竹筍加工食品，如筍乾、醬筍等，鈉含量較高，高血壓患者食用時要注意攝取量，以免增加負擔。