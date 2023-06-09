皇鼎去年房地產本業持續成長，但業外收入比前一年減少，因此稅後純益衰退至10.14億元，比2021年的10.62億元，小幅減少4％；每股稅後純益為3.56元，略低於2021年的EPS 3.72元。

今天皇鼎股東會，承認去年度合併財報，及股利分配案，每股配發現金1.2元。

依今天皇鼎收盤價19.85元計，現金殖利率達6.04％。

另外今天皇鼎也召開董事會，決議股利配發基準日，訂除權息交易日為6月29日。

皇鼎董事長劉信雄在致股東報告書中指出，當前景氣的良窳、股市的波動及法規的限制，都直接衝擊建商的整體經營。而皇鼎面對嚴峻的市場考驗，仍將秉持兢兢業業的態度，並隨時因應變化調整腳步，以期創造股東最大的利益。

劉信雄指出，目前皇鼎手中已完工成屋銷售個案，包括有：南科名門、環宇科技、富貴名邸。預計2023年及2024年，將完工交屋新案，包括有：皇鼎一品、皇鼎麗園、財星科技。

劉信雄表示，大環境利空頻傳，房市缺工、缺料問題尚未解決，土地價格及綠建築成本又持續走高，銀行對建商購地貸款與建築融資明顯緊縮，以及短期內政府打炒房尚無鬆綁的跡象，特別是對建商縮緊土融及建融，且購地限制十八個月內需開發，央行升息未止、平均地權條例通過等政策效果逐漸浮現及疫情發展等不利因素將是未來觀察重點。

劉信雄表示，皇鼎未來之發展策略，仍以購地自建為主，合建及都更為輔，地區方面將更集中於蛋黃區，以台北市、新北市、台南市舊市區為主，重劃區為輔，並以質代量，追求企業穩定之獲利成長。

商辦部分，依然積極布局優良地段及租金收益穩定之產品，以期創造更多營收。

至於飯店業方面，皇鼎表示，目前已漸入佳境，富信大飯店持續關注疫情的發展，因應調整營運策略，並優化營運基礎。

另外，皇鼎近兩年成功處分不少商用不動產，逢高獲利了結，資金也大量回收，口袋滿滿，對於逢低布局也相當積極。日前又入手台北市中山區德惠段二小段671地號等9筆土地，地點位於農安街、鄰近捷運中山國小站，土地面積達353.20坪，投入購地資金約7.22億元，預計開發住宅大樓出售。