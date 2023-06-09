每個孩子都應該獲得好的照顧。衛生福利部社會及家庭署101年建置「育兒親職網」，今年更推出優化改版，提供各階段嬰幼兒發展概況與照顧者應有的認知，免費提供139門微課程，讓家長可以不受時間及地點限制，隨時可以學習照顧嬰幼兒的技巧與知能。

社家署長簡慧娟指出，網路科技進步，許多家長都會上網搜尋育兒知識，自己剛當阿嬤，也需要回頭看一下如何照顧幼兒；今年改版的育兒親職網做了很多知識內容修正，除了兒童發展、生活安全、親子互動及生活照顧四大主題，還加入身心障礙、雙胞胎或多胞胎等內容，希望全國新手父母和家長多多利用。

育兒親職網優化計畫主持人、致理科技大學教授張淑萍說明，育兒親職網共提供139門「微課程」，除了專家對談、動畫呈現理論之外，也搭配真實照片和影片，且手機、平板等各式載具皆可使用，可說是育兒的「神隊友」。

輔仁大學兒童與家庭學系副教授涂妙如說，孩子在每個階段的動作、語言、情緒發展都不同，多數家長不知道為什麼孩子會有這些反應，例如新手父母會問「為何孩子一直哭？」特別是0到3歲是快速發展的階段，尤其1歲前是建立親子關係的黃金階段，育兒親職網就是很好的專業資源。