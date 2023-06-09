台北市YouBike系統從1.0升級至2.0，其中多輛1.0系統的車輛無法沿用。對此台北市政府也將堪用的車輛轉贈給友邦聖克里斯多福及尼維斯（後簡稱克國），讓當地年輕人繼續使用。市長蔣萬安表示，上任以來一直認為城市也可以為國際社會貢獻盡一份心力，因此為了展現兩國友好，北市府捐贈50台車輛給克國，讓台灣之光YouBike跨海出國去，在友邦繼續提供服務。

台北市政府9日上午舉行YouBike退場自行車捐贈活動，蔣萬安將50台YouBike 1.0系統的自行車，捐贈給友邦克國，由克國駐台大使范東亞（Amb. Donya Francis）代表受贈。蔣萬安在會中表示，台灣與克國一直都維持非常好的邦交關係，也是非常珍惜的邦交國之一，克國副總理上個月才來台灣進行訪問行程，也特別到台北市的學校進行參訪，也增進兩國之間教育議題與學術交流的看法。

蔣萬安說，今年適逢我國與克國建交40週年，為展現台北市對兩國友好邦誼的支持，在克國駐台大使館的邀請下，台北市特別捐贈YouBike 1.0車輛50台給克國，同時也協助克國推廣青年騎車募款的計畫，也讓台灣之光YouBike跨海出國去，在友邦繼續提供服務。

克國新任總理德魯（Terrance Drew）自去年上任以來，高度重視教育及青年健康發展，該國教育部和青年婦權部現亦積極推動「青年自行車馬拉松」，讓年輕人騎自行車遊覽島嶼。礙於有些克國年輕人沒有自行車，這批YouBike到了克國之後，將提供給當地青年或國際旅客環島觀光使用。克國位於加勒比海地區，由較大的聖克里斯多福島上及較小的尼維斯島組成，面積約261平方公里，略小於271.8平方公里的台北市。

台北市的公共自行車從去年底全面升級為YouBike2.0，為更加永續地使用資源，車況較良好之自行車除辦理移撥外，先前已捐贈部分車輛予原鄉使用，這次是首次捐贈車輛到國外，讓YouBike可以繼續載愛前行。