掛註銷車牌拒檢逃逸撞凹警車，遭逮搜出改造槍枝、海洛因。

新湖分局湖鏡派出所員警於9日凌晨巡邏至湖口鄉八德路時，員警發現一輛車掛上逾檢註銷車牌，當下以警示燈及警鳴器示意停車受檢，未料男子竟加速逃逸，最後在追捕過程中，嫌犯撞向攔截警車再噴到對向車道，波及無辜路過車輛。警方在嫌犯車上起獲疑似改造槍枝、海洛因、安非他命等證物，將男子移送新竹地方檢察署偵辦。

警方於凌晨巡邏時，發現鄭姓男子駕駛車輛車牌與車籍不符，經以警示燈及警鳴器示意鄭男停車受檢，但鄭男竟加速逃逸，沿路違規逆向行駛及闖紅燈，警方隨即通報線上警力協助攔截圍捕。

追捕過程中，鄭男車速飛快，撞上警車後飛噴到對向車道，再與對向民眾駕駛的自小客車發生擦撞。車禍造成員警、2名犯嫌及2名民眾總計5人身上多處擦挫傷，就醫後均無大礙。

警方自鄭男車上起獲疑似改造槍枝、1級毒品海洛因、2級毒品安非他命、2級毒品大麻、3級毒品FM2、咖啡包、電子磅秤、夾鏈袋及吸食器等證物，新湖分局警方持續調查、釐清案情後，移送新竹地方檢察署偵辦。新湖分局長羅裕城強調將持續追查槍枝毒品的來源及流向，積極查緝毒品，維護轄區治安。

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