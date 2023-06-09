中央氣象局9日午間針對基隆市、新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，基隆市中午12時許多區出現大雨，造成多處道路積淹水現象。對此市議員施偉政提醒，應留意山坡地質敏感區域及已開挖工區進行預防坍方工事。市議員許睿慈呼籲，基隆防汛設施仍有改善的空間，市府應多加注意。工務處則回應，中午大雨警戒後就即刻通報各區公所及工務處整備，積水處於下午4時均已處理完畢，會指派專人加強監測與通報應變，請市民放心。

基隆市9日午間突下起暴雨，中山區復興路也出現積水情形。（施偉政辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市9日午間突下起強降雨，由於雨勢過大，造成基隆多處淹水及積水，而中山區一帶包含中和路、復興路、文明路等多處均有淹水，導致行車不易。

市議員施偉政表示，目前季節進入汛期，工務相關局處應留意山坡地質敏感區域及已開挖工區進行預防坍方工事，並檢討積水處改善導水。（本報資料照）

對此市議員施偉政提醒市府，基隆今天一場暴雨，就造成中山區多處淹水及積水，目前季節進入汛期，工務相關局處應留意山坡地質敏感區域及已開挖工區進行預防坍方工事，並檢討積水處改善導水。

市議員許睿慈表示，基隆的防汛設施仍有改善的空間，若未來如有颱風或超大豪雨來襲，中正區的義一信五路口等路段也有淹水風險，還有沿海易有落石崩塌路段等，希望工務處及相關單位務必要做好準備。（許睿慈辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

市議員許睿慈則表示，一場無預警的強降雨就造成基隆多處淹、積水，幸好未釀成嚴重災害。由此可知，基隆的防汛設施仍有改善的空間，若未來如有颱風或超大豪雨來襲，中正區的義一信五路口等路段也可能會有淹水風險，還有沿海易有落石崩塌路段等，希望工務處及市府相關單位務必要做好準備，以免造成市民生命財產損失。

對此基隆市工務處回應，中午即監測到多處雨量站10分鐘降雨量10~16mm，已達警戒條件，並已通知各區公所及工務處預作整備工作。

工務處表示，本府各單位皆已指派專人加強水情監看及加強淹水警戒整備，並請各工地協助巡視週遭之積淹水情形及簡易災情處理、通知搶災廠商戒備，並完成人員及機具待命聯繫，也請地下道維護廠商檢視抽水設備、各抽水站加強戒備，水資中心注意逕流量。

工務處強調，由於本次降雨屬短延時、強降雨，積淹水處雨勢變小後均已快速排除，截至下午2時止，除堵南車行地下道淹水剩約15公分仍持續抽水中，預計下午4時可抽完恢復通車外，其餘各地積水均已消退，未來亦將做好完全準備，守護市民安全。