「雲林縣災害防救演習兵棋推演」，模擬雲林縣麥寮鄉六輕發生爆炸時如何因應。（麥寮鄉公所提供／張朝欣雲林傳真）

環保署與雲林縣政府為提高災害發生時的應變與防救能力，與麥寮鄉公所共同舉辦「雲林縣災害防救演習兵棋推演」，模擬麥寮鄉六輕發生爆炸時如何因應，9日麥寮鄉長蔡長昆表示六輕為石化工業區，對於毒物化學物質的災害防救須更謹慎重視，公所將加強制定完善的災害預防計畫、安全監測系統，確保鄉民生命財產安全。

「雲林縣災害防救演習兵棋推演」本月7日以視訊方式進行，麥寮公所在所內成立鄉級應變中，與縣政府、環保署、六輕相關人員進行兵棋推演，情境設定為六輕發生爆炸伴隨毒化物泄漏，如何處理大量傷亡、醫療除汙、民眾避難等情況，過程以「半預警、無腳本及不壓縮演習時序」方式進行。

蔡長昆表示，與以往演習相比，本次著重於災害管理層面，包括人員與資源的數量、分派與部署，並透過抽檢情境與機關等方式進行，參與者通過各單位的運作協調，檢核現有程序是否需進一步精進，並審查災害現場前進指揮所、中央災害應變中心，以及避難收容所的開設與運作機制。

蔡長昆說，透過演練，可以模擬與處理毒性化學物質災害情境，增強應變應急能力，有助提高公所、村長等人員在災害發生時的應變效率，同時加強各部門的溝通協調，提高整體防救效能，並針對演練過程的缺點提出改進建議，未來才能真正提高災害應對的防救計畫效率與執行能力。

蔡長昆指出，公所將把此次防災兵棋推演相關資料送至各村，讓民眾了解一旦發生毒性化學物質災害，要如何應變自保，日後也會持續加強各種防災演練與規畫，確保發生災害時及早發現並應對相關風險。