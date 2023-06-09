迎接觀光旅遊復甦潮，台北萬豪酒店響應政府三大部會推動之「疫後擴大旅宿服務徵才計畫」，針對教育部「大專院校學生從事旅宿業暑期職場體驗方案」，除了申請符合政府獎勵的3000元與6000元補助，即日起至2023年9月15日止，凡符合資格的暑期打工大專院校學生，台北萬豪每月再加碼1000元獎勵，等於暑期打工滿80小時每月可多領4000元、滿160小時每月至多可領8000元，此外，飯店亦推動內部員工推薦獎勵辦法，鼓勵內部員工「人才舉薦」，引薦者最高可領7000元。

台北萬豪酒店表示，作為萬豪國際集團全台第一間萬豪酒店，秉持「以人為本」的理念，重視員工個人化職涯發展規劃，更致力於創造友善及平等溝通的職場環境，讓優秀人才與台北萬豪一齊共同成長。提供多項員工福利包含員工餐廳每日免費提供自助餐，飲料以及美式咖啡等無限暢飲。量身打造專業制服、提供免費送洗服務等。以每日150元午餐自助餐餐費計算為例，若以一個月30天，扣除休假日約22天的工作日計算，每月至少節省3300元。

台北萬豪表示，凡於台北萬豪任職滿3個月，再享全球萬豪國際集團旗下全球遍布139個國家、30個品牌、超過8000家的飯店，員工及親友住宿、餐飲優惠，讓出國旅遊、國內旅行輕鬆入住頂級奢華飯店。

除此之外，台北萬豪酒店亦設有年終獎金、三節禮金、員工生日餐券、員工旅遊。同時推動「國外度假探索體驗基金」，凡通過遴選者，飯店將贊助度假期間住宿或餐廳費用，從當地的星級奢華飯店至米其林餐廳或私廚料理，讓同仁盡情探索、增進國際視野。另外還有年年舉辦之萬豪員工感謝週等豐富活動，包含發放元氣早餐、影院電影欣賞、療癒紓壓精油課、美姿美儀化妝課、Haagen-Dazs冰淇淋免費吃，以及住宿券抽獎等，透過一系列活動，以實際行動感謝同仁的出色服務與非凡表現。

津貼部分有日韓語言專長津貼、空班及夜班津貼、交通津貼，以及專科醫師兩個月一次現場諮詢。期盼以各方管道聘任更多元飯店夥伴，誠摯歡迎社會新鮮人、年後轉職、二度就業、中高齡人才、在台就學畢業僑生等各方人才加入。