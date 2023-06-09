國中會考9日放榜，華興中學校長曾騰瀧分析，各科從C到A＋＋的人數來看，今年高分群學生數明顯比去年多，且因為今年寫作測驗拿到滿級分人數歷年最少，鑑別度關鍵將在作文，他估計，若想進建中要拿34.6分、北一女33.8分、師大附中為33.6分。

曾騰瀧表示，今年心測中心公告出來，各科從C到A＋＋或待加強到精熟的人數，跟去年相比，今年高分群學生數明顯比較多，而這次作文是開放性題目，預估學生作文成績會受影響，從數據來看，此次寫作測驗拿到滿級分人數是歷年最少。

曾騰瀧也說，今年30分到36分有機會上建中、北一女、師大附中、中山女高、成功高中跟松山高中，分數比去年上揚，是否錄取這些學校的關鍵將會在作文，因為寫作測驗今年滿級分的人數不多，在五科同級分狀況下，作文若能高分就越容易進這些學校。

曾騰瀧分析，今年明星學校落點分數，預估若想進建中要拿34.6分、北一女33.8分、師大附中為33.6分、成功高中31.8分、中山女中30.8分、松山高中30.6分。

曾騰瀧說明，今年素養導向型題目比例增加，所謂素養題是像閱讀測驗，學生需要專心閱讀才能掌握重點，此外，今年新增圖表題，就是用圖表呈現訊息讓學生回答，若學生平常學習比較靈活，會多思考或跨單元者比較吃香，不像以前背多分模式，也將是未來教學趨勢。

考生志願該怎麼填，曾騰瀧建議，以基北區為例，前五志願最重要，前五志願要包含夢幻、落點、保險這三類型，盡量填寫10到15志願，這樣能讓考生可在前五志願就放榜。