人潮、錢潮都回來了！王品集團今(9)日公告5月自結合併營收達新台幣18.6億元，年增64.80％，超越疫情前2019年的數字，創下歷史同期新高紀錄。累計2023年1-5月合併營收達92.2億元，年增32.82％，同樣寫下王品集團歷史最高紀錄。而粉絲敲碗許久的韓式料理「初瓦」台中旗艦店，將在6月底於台灣大道上正式開幕，店址坐落於全台百貨公司「店王」台中新光三越對面，搶佔年輕族群心佔率。

台灣事業群營收14.4億元，大幅年增79.93％，改寫5月新高紀錄，主要原因在2020-2022三年疫情期間，民眾無法安心回家陪母親過節。今年徹底擺脫疫情陰霾，也使得母親節聚餐效應拉長，從5／1起就持續暢旺，總計5／1-5／14期間，全台累計近120萬人次到王品集團餐廳歡慶母親節，來客數創歷史新高。5／14母親節單日營收突破9500萬元，刷新今年年初二「回娘家」的紀錄，距離餐飲業「天塹」一億元僅有些微差距。

此外王品集團在台灣的新門店陸續開出，截至5月底全台門店數已達310家，再創集團新紀錄，為營收帶來健康動能。大陸事業群營收回升至4.2億元，年增27.97％，顯示消費景氣逐步回穩，後市看好。

5月王品台灣共誕生10家「千萬大店」，蟬聯數月千萬資優生的「肉次方」3家門店、「和牛涮」2家門店、「青花驕」2家、「夏慕尼」1家門店外，家庭聚餐最佳選擇的「王品牛排」台中文心店和「享鴨」板橋縣民大道店也突破單月千萬目標。

看好台灣內需市場動能，王品持續展店，6月將有7家新門店問世，包含「石二鍋」、「12 MINI快煮鍋」、「Oh my!原燒」、「初瓦」等人氣品牌。其中至6月底，「石二鍋」與「12MINI快煮鍋」合計門店數將達100家，成為全台直營店數最多的餐飲連鎖品牌，為回饋熱情鄉親支持，推出「王品瘋美食APP」點數加倍贈、肉量加倍等開幕慶活動。

「Oh my!原燒」汐止遠雄新店6／22熱鬧開幕，推出單店限定開幕慶，6／22-7／5期間，憑訂位簡訊至汐止遠雄店，消費多人套餐可享85折優惠，7／6-8／13期間，消費滿2500元免費送肉品1份。