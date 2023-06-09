揚秦表示，5月營收創高，主要受惠消費人潮在疫情影響趨緩及逐步進入早午餐旺季後升溫，同時因應市場需求適時推出新品，麥味登APP 2.0導入提供每月專屬優惠，進而提高消費意願。而「炸雞大獅」國內店數穩定增長，亦對整體營收帶來一定助益。

截至目前，「麥味登」全台總店數增至830家，「炸雞大獅」海內外店數增至100家。展望後市，揚秦總經理林麗玲表示，國內外疫情影響式微，政府防疫措施持續調降，透過相關資料可得知全國早餐店家數年初至今也有增長趨勢，對品牌拓展亦屬利多。

揚秦旗下早午餐知名品牌「麥味登」、台式炸雞品牌「炸雞大獅」分別透過提供「多元店型」及多項優惠加盟方案，於9～12日於台北世貿一館舉行的2023台北國際連鎖加盟大展夏季展，爭取更多欲創業者攜力創造共好雙贏。

展望2023年，揚秦除持續透過有效策略持續展店，提升整體營收及品牌影響力外，並透過五大經營策略拓展營運動能。除了延續東協地區業務拓展外，今年也攜手戰略合作夥伴雅茗-KY，透過「炸雞大獅」與「快樂檸檬」共同開發美國市場，增加品牌市場能見度及影響力。