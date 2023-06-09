振樺電落實集團永續經營承諾，召開股東會並進行全面改選，創辦人陳茂強續任董事並交棒董座予偕同振樺及瑞傳創辦家族操盤集團轉型之執行董事鄭傑文，正式宣告邁向集團傳承之下一哩路。著眼企業發展，振樺電於2017年與瑞傳合併，由專業經理人為核心之全球運籌中心(GCO)負責集團策略及治理，搭配振樺電及瑞傳創辦人奠基的雄厚經營基礎，並於去年中設立永續發展委員會推動經營團隊傳承大業。創辦人董事陳茂強將續任總經理致力於奠基Posiflex品牌未來十年的發展基礎。

本次董事會改組除董座交棒外，代表GCO的李宜靜及創辦家族成員陳茂榮續任，並有同為工程部主管的家族新生代陳銘輝加入歷練。原獨立董事潘必蘭續任，而原獨立董事張綺雯則轉任一般董事。此外，本屆董事會特別邀請李聰結擔任獨立董事以其多年參與各大集團轉型及成長之經驗協助接班梯隊培育，並加入具有完整國際金融資歷之程守善，就提升集團之國際視野及治理實務引航。

明年適逢振樺電成立四十周年，根據集團永續發展藍圖，新改組之董事會除社會責任及環境永續議題外，將著重於產業視野及組織發展傳承，以因應日益變動的產業及政經環境。

振樺電股東會亦通過承認111年度盈餘分配案，每股配息7元，以周五收盤價113元計算，現金殖利率達6.19%。

振樺電5月營收8.75億元，年減2.30%、月增14.08%，登今年次高；前5月營收40.22億元，年減9.33%。針對市況，振樺電表示，今年上半年庫存水位仍高，不過在第二季已見需求回升，第三季預估會更佳，POS、KIOSK市況下半年將略有起色，以訂單能見度來看，第一季約僅30天，目前已達60天，不過仍較兩年前的90-120天短，而公司今年下半年也將陸續公布新品，預計將貢獻明年財報。