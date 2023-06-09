根據聯準會公布的調查報告，今年首季美國家庭淨資產增加超過 3兆美元，達到148.8兆美元，其中，持股價值增加約2.4兆美元，抵消房地產價值下跌6000億美元，還綽綽有餘。

最值得注意的是，美國家庭持有之債券價值創下新高，也是財富回升的主要原因之一。其中，美國家庭持有之美國公債價值增加近5500億美元。

但即使美國家庭的財富有所增長，但仍較2022年第一季創下歷史新高的152.6兆美元減少了近4兆美元。

這份涵蓋企業、家庭和政府部門的全國財務季度調查報告亦顯示，美國家庭手頭現金在2022年初達到最高峰，現在則較當時縮水超過5000億美元。

在新冠疫情期間，手頭上的現金是美國家庭能挺過來的關鍵。

今年首季，家庭銀行存款與持有之貨幣市場共同基金總計下滑約1150億美元，跌至約17.76兆美元，創下2021年第三季以來新低。其中占最多的儲蓄和定期存款減少4200億美元，並為2020年初以來首次跌破10兆美元。

自2022年第一季達到巔峰以來，美國家庭的儲蓄和定期存款餘額已經縮水逾1.2兆美元。

家庭存款下滑主要因為過去一年來聯準會大舉升息促使部分銀行存款轉向利率更高的貨幣市場，以及矽谷銀行（SVB）在第一季底倒閉引發了銀行業存款外流。