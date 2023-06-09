前總統陳水扁女婿趙建銘的弟弟趙建勳今（9）日突傳過世噩耗，趙家人治喪悲痛，趙建勳7日突喊頭痛，吃藥後緩解不以為意，不料8日中午呈現昏迷，家人趕緊送往奇美醫院，診斷為大腦動脈瘤破裂，經過插上葉克膜急救仍無效，下午1時11分宣告死亡，家屬預計19日在憶盧園舉辦公祭。對此，陳水扁今日也在臉書上表示，「兄弟之情溢於言表阿扁只能在旁慰問，感謝阿勳過去一年半來對哥哥的照顧」，引發討論。

陳水扁9日在臉書上PO出一篇「此情可待成追憶」的文章會議，在今年4月21日時趙建勳開心接回趙建銘，沒想到卻在6月日8趙建勳腦幹出血不幸病逝。陳水扁坦言，「趙建勳突然撒手人寰享年50歲，趙建銘對他弟弟說『玩笑開太大了』。兩兄弟差一歲如膠似漆感情彌篤，既是骨肉親情又是工作上的最佳夥伴」。

陳水扁也提到，「阿銘自責救人無數無緣救他弟弟一命，未看過阿銘這麼傷心欲絕淚乾了又濕，他要伴弟直到入殮否則再也看不到了。兄弟之情溢於言表阿扁只能在旁慰問」，最後陳水扁也感謝，「阿勳過去一年半來對哥哥的照顧，敬請校長親家和遺眷節哀保重更堅強！並祝大家身體健康！」