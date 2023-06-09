新光金長期經營績效不佳，股價持續低迷不振，成為壓垮吳家掌舵60年的最後一根稻草。今（9日）董事改選確定變天，改革派拿下10（2/3）席次大獲全勝，代表新光金創辦人吳東進主導時代落幕。 事實上，新光金投資頻踩雷，為挽求公司財務，經常挖東牆補西牆，財信傳媒董事長謝金河透露，當年吳東進重押宏達電遭套牢，損失近60億元，「要多賣兩棟摩天大樓才補得回來！」

新光金控今召開股東常會，董事改選確定變天，改革派最終取得10（2/3）席次，分別是8席一般董事與2席獨立董事，新的董事會將由大股東洪士琪主導，吳家經營一甲子時代終結。

新光金投資頻頻凸槌，如狂押宏達電慘遭套牢，投資槓桿型ETF和巴西基金與俄羅斯債券等均失利，為了挽救公司財務黑洞，只好賣掉信義區祖產，吳東進曾心疼表示，「想到都會哭。」

當年買進天價宏達電，最大受災戶就是新光金創辦人吳東進。謝金河曾在臉書發文提到，吳東進參加一場有宏達電董座王雪紅參加的聚會，聽到王雪紅發展自有品牌，宏達電一股賺72元，簡直佩服到五體投地，2011年，宏達電配了40元現金。

於是，吳東進指示新光金全力買進宏達電，2011年第2季，以每股平均1100元高檔價格，大力買進6千張宏達電，但隨著宏達電基本面逐漸衰落，股價慘跌到122元。在苦撐3年之後，新光金在股東會上宣布已認賠砍出宏達電持股。

謝金河指出，吳東進用新光金的錢大力捧王雪紅的場，卻苦了新光金股東；6000張宏達電，每張差價損失將近1000元。換句話說，這一次交易就損失近60億，吳東進要多賣兩棟摩天大樓才補得回來！