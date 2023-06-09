國民黨中正萬華立委初選，即將於11日開始進行為期3天的電話民調。有意爭取黨內提名的議員應曉薇，9日找來過去共演電視劇《神鵰俠侶》的夥伴，製作人周遊、導演何東興以及藝人狄鶯等人於萬華青山宮站台力挺。同樣有意爭取提名的議員郭昭巖，則是找來前一屆代表國民黨參選中正萬華區立委的前立委林郁方背書。鍾小平則是拍攝影片力挺遭到性騷的鍾沛君。

應曉薇9日上午於萬華青山宮舉行造勢活動，並邀請過去共演電視劇《神鵰俠侶》的劇組人員與藝人，包含製作人周遊、導演何東興，以及藝人孟飛、狄鶯、張瓊姿、姜厚任等人一同站台。應曉薇表示，看到那麼多以前演藝圈的好朋友現身支持，她的心中很感動，「謝謝阿姑、導演當年提拔，這部戲讓我發亮發光，讓我走進監獄，走進每一個黑暗角落。」應曉薇說，也希望中正萬華的民眾們，可以在家裡為她守電話，並表達唯一支持應曉薇。

郭昭巖找來過去曾經擔任過5屆立法委員，上一屆代表國民黨參選中正萬華區立委的林郁方背書。林郁方表示，郭昭巖一家三代都在中正萬華區服務，也做得非常成功、非常好。林也表示，過去每次選舉的時候，郭昭巖一家都全力相挺，因此希望大家這次也能在黨內初選中支持郭昭巖。對此郭昭巖也表示，非常感謝林郁方願意出來力挺，兩家人有兩代交情跟革命情感，「郁方叔叔來不及做的，昭巖來接棒，繼續他過去對萬華中正發展所做的努力與爭取。」

鍾小平則是透過錄製影片的方式，聲援遭到性騷擾的同黨議員鍾沛君。「女人不是好欺負的，姓鍾的也不是好欺負的。」鍾小平表示，鍾沛君的父親跟他也是好朋友，兩人也是同一質詢組，因此要站出來譴責朱學恒，「做這種喪心病狂的事情，我覺得非常可恨。」大家應該要一起站出來，保護鍾沛君、保護台北市的女性。

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