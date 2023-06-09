高雄市衛生局今日公布高雄第1例漢他病毒個案，也是全國第3例個案，苓雅區的50多歲從事木工的男性5月24日起陸續出現高燒、頭痛、背痛、食慾不振等症狀，經衛生局到男子工作地附近發現有大量老鼠足跡，並在周圍捕獲23隻老鼠，研判是工作時感染病毒。5月27日至醫院通報，個案經治療後目前已出院返家休養。

高雄市50多歲獨居男性平時從事木工工作，平日就家中、工作地2地往返，男子5月24日起陸續出現高燒、頭痛、背痛、食慾不振等症狀，防疫人員於5月27日接獲通報後，立即啟動緊急防治工作，針對個案工作地、居住地及周邊環境進行漂白水消毒、滅鼠、衛教宣導及環境整頓。

也針對居住地、工作地進行鼠隻密度監測，截至8日，防疫人員在個案工作地周邊共捕獲23隻老鼠且伴隨發現大量鼠跡，研判個案可能於工作地點遭感染，同職場接觸者1人無症狀。

衛生局提醒，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，病毒常存在於老鼠唾液、糞便及尿液中，人類主要感染途徑為經由吸入遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒的揚塵或接觸鼠類分泌物、排泄物或被鼠類咬傷而感染。

漢他病毒出血熱感染後潛伏期為數天至2個月，主要症狀發燒、頭痛、背痛、腹痛、厭食、嘔吐等，發病後約第3至6天出現出血症狀、蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，經治療後病況可改善。

衛生局表示，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法。未收妥的食物容易引來鼠類覓食，而倉庫、儲藏室等雜物堆積的空間則提供老鼠窩藏的空間。

呼籲民眾平時應落實環境管理，妥善處理廚餘、收妥食物、避免堆置髒亂雜物，而餐飲業、市場攤販、食品工廠尤應重視並落實環境衛生。民眾執行環境清理時，如發現鼠類排泄物，建議先佩戴口罩、手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（100cc市售漂白水＋1公升清水比例混合），潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理，以降低感染風險。