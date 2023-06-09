AI伺服器運算效能大幅提升，熱耗較傳統伺服器大增，引爆電源管理及散熱龐大需求，台達耕耘伺服器電源及散熱領域多年，掌握電源及散熱兩項關鍵技術，無論是CPU/GPU晶片端的散熱元件，或是AI伺服器準系統、AI伺服器/資料中心的電源管理、氣冷搭配液冷散熱整體解決方案，台達都有對應的產品，成為AI伺服器/資料中心下的主要受惠者。

受惠於雲端伺服器等各產品線需求暢旺，台達電5月合併營業收入為341.85億元，月增8.4%，年成長8.4%，為今年單月新高，累計前5月合併營收為1585.86億元，年成長13%。

鄭平表示，目前各大雲端資料中心品牌廠及半導體晶片廠都是我們客戶，無論是晶片端散熱產品、AI準系統或伺服器/資料中心相關電源管理、氣冷與水冷散熱解決方案都已經開始出貨，今年資料中心雙位數成長目標未變，下半年景氣看起來還可以，展望與原本預期差不多，應該還是會比去年好。