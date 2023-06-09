沛波表示，國內建築用鋼筋需求持續受惠於政府公共工程、公辦都更案、商辦、廠辦等影響，整體市場需求穩定，沛波對今年營運展望持續樂觀。

沛波單月營收雙增，公司也將於下周四6月15日下午召開實體法說會，將進一步說明公司財務及營運概況。

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