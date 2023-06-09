沛波表示，國內建築用鋼筋需求持續受惠於政府公共工程、公辦都更案、商辦、廠辦等影響，整體市場需求穩定，沛波對今年營運展望持續樂觀。
沛波單月營收雙增，公司也將於下周四6月15日下午召開實體法說會，將進一步說明公司財務及營運概況。
台灣鋼鐵集團(簡稱台鋼集團)旗下專業鋼筋加工與配送通路廠沛波(6248)公告5月份自結營收為新台幣7.48億元，月增38.54%、年增59.91%；累計今年前5月自結營收為34.64億元，年增34.72%。沛波總經理楊韻蒔表示，受惠於全台營建業鋼筋需求穩健及鋼品買賣業績挹注，單月及累計營收齊創下歷史同期新高紀錄。
沛波表示，國內建築用鋼筋需求持續受惠於政府公共工程、公辦都更案、商辦、廠辦等影響，整體市場需求穩定，沛波對今年營運展望持續樂觀。
沛波單月營收雙增，公司也將於下周四6月15日下午召開實體法說會，將進一步說明公司財務及營運概況。
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