新光金今（9日）舉行股東會，董事改選上改革派拿下三分之二席次，扳倒創辦人吳東進所處的公司派，未來董事會將由三大創始家族之一、大股東洪士琪主導，吳東進時代落幕。對此，網友們不意外改選結果，直喊，「公司績效差換人很正常。」

新光金改選15席董事，改革派取得8席一般董事、2席獨立董事，以三分之二席次優勢「大勝」吳東進陣營，洪士琪在股東會後受訪時表示，「承先啟後、任重道遠」並稱取得董事會優勢席次是責任的開始。

此事在PTT論壇引起熱烈討論，「新光金現在變成笑柄，被換掉真的不意外」、「進哥別再干涉經營，新光金應該就會有所改善了」、「不一定要合併，讓老大不要亂投資，西瓜就會改善了」、「的確，政府改革換代很正常，金控企業也當然正常，都有益革新精進」、「百萬瓜農準備上車，農耕機已發動。」

有許多人也關心下周一股價走勢，新光金今下跌0.15元（或1.65%）收在8.96元，「要噴了嗎，好期待」、「感覺金金併真的有戲」、「今天買兩張，下禮拜西瓜紅還是綠呢」、「就算噴也是短期炒作，實際獲利起來再說」、「我10塊的西瓜能解套了嗎。」