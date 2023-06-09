詐騙案件層出不窮，遊走在灰色地帶的假交友進而強迫推銷的案子也越來越多，台中市議員張廖乃綸9日總質詢批評，中央法令不周，法制局及警察局要有相應的對策。法制局長李善植表示，2020年已函請行政院消保處，希望能訂定相關定型化契約，但目前還沒訂出，法制局會加強宣導。

台中市議會市政總質詢，市議員張廖乃綸、陳政顯、黃健豪、張瀞分、吳瓊華、李文傑等人聯合質詢，抨擊中央打詐不力，針對交友公司的定型化契約應記載及不得記載事項也遲遲不明定，導致爭議案件層出不窮，年輕人損失慘重，要求法制局跟警察局要有因應作為。

張廖乃綸說，她接獲陳情，2名年輕人分別和女網友聊天，見面後卻被帶到交友公司強迫推銷，簽下交友契約書才能離開，要解約時被要求支付5萬8100元和解金才能拿回合約和本票。這類以交友戀愛為名的強迫推銷案件不是零星個案，根據法制局統計，這類爭議申訴案件逐年增加，從2018年51件成長到2022年136件，今年到5月底為止也已有62件申訴，被騙的大多是30歲以下或剛出社會的年輕人。

法制局長李善植說，交友爭議案件主要都是鎖定30歲以下或社會新鮮人，利用他們不懂拒絕，強迫推銷簽約，受害金額從5萬至30萬不等。法制局2020年6月函請行政院消保處對此訂出定型化契約應記載事項及不得記載事項，並規範服務費用及解約金，保障民眾權益，但至今仍沒有相關的定型化契約。

陳政顯指出，中央修改相關法規慢如牛步，至今仍沒有相關業者被依詐欺罪起訴，希望市府針對不法的業者解除營利事業登記並加強宣導；黃健豪說，市府應加強稽查交友服務公司，了解交友服務公司的營業及合約項目。

市長盧秀燕則呼籲中央盡快修改法規，不要讓業者踩在灰色地帶，減少民眾繼續受害或發生紛爭，另，市府每年都會舉辦多場未婚聯誼活動，也歡迎民眾參加，不會亂收費，也不用擔心被騙。

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