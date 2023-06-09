副總統賴清德今出席「青年企業家遇見賴清德」座談會致詞時表示，用創新驅動、軟硬並重的經濟發展，才有可能帶來台灣第二次經濟奇蹟。

賴清德致詞時指出，創業家家有一本難念的經，創業這條路要成功走完，本來就不輕鬆，必然政府跟社會跟大家站在一起才有辦法。

副總統賴清德9日出席「青年企業家遇見賴清德」座談活動。（鄧博仁攝）

賴清德說，幾十年前開始，台灣由千千萬萬個企業家提著007手提箱，聽不懂外語，爭取訂單回台生產製造，打下第一次經濟奇蹟； 台灣產業發展、經濟進步有非常好的基礎，才有可能在30年前播下台積電種子，至今成為大樹 ，為全世界第九大公司。

他說，除了台積電外，台灣也長了很多大樹，包含機械、紡織等產業，今天聚在一起，希望大家團結合作，一起為國家打造下個世代的希望工程，而最重要是要靠大家創新思維 ，創意變成創新變成創業，實現在國家進步到路上。

他提到自己在行政院長時，一直希望經由政府跟大家共同努力打造台灣第二次經濟奇蹟；這跟第一次經濟奇蹟必然有所不同。

他說，過去是硬體代工，以生產要素為驅動的經濟成長模式；第二次經濟奇蹟要用創新驅動、軟硬並重的經濟發展，才有可能。

他說，已經有獨角獸，但更需要百萬螞蟻雄兵，當有百萬螞蟻雄兵都很成功，自然而然台灣產業才有可能升級，經濟才有可能成功轉型。

他說，每個人的創意、提出創新思維計畫，落實在創業上，聚沙成塔正是國家社會發展的需要。

他說，他閣揆任內提出優化新創環境，包含人才培育、資金取得、建立法制作業，也跟市場接軌等面向。

他說，在人才培育上，閣揆鄭文燦也說，支持學校推動育成中心，也支持社會團體驅動新創加速器或孵化劑等。

他說，金管會在台北市中心成立新創基地，也跟國際接軌，歡迎國際級公司來台投資，運用公司計畫培養台灣新創人才。

在資金取得上，他說，特別是早期資金取得相當不容易，除了國發基金提出50億的天使創投基金，現在已經投資227家公司，整體投資金額110億餘元，經濟部也提出600億青創貸款計畫，鼓勵投資金額有900多億。

他說，金管會成立戰略新版及台灣新創版，讓大家方便從股市上獲得資金；為了降低大家負擔，修改租稅條例協助。

他說，人才培育上或延攬，也提出就業金塔，現在有7000多個外國或旅外已久的本國人，修訂外國專業人才延攬辦法，人才培育或延攬或資金取得做很多事。

至於法制作業，他說，特別允許金融沙盒條例，建置新創試驗場域等。

賴清德說，市場上新創商品要能問世，有相當大挑戰，政府也跟大家站在一起，允許協助大家到某個程度後，可以跟公司合併，也就是公司創新跟外部創業結合一起比照國際模式。

賴清德強調，相信一定有很多不足的地方，最重要的是交流，檢視不足之處來改進，希望集眾人力量推動國家希望工程，以創新驅動的模式，同時兼顧社會包容成長及綠色成長。