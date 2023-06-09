亨泰光表示，近期中國大陸疫情趨緩，交通運輸及日常活動逐步恢復正常，近視學童回診人數明顯增加，5月份中國大陸經銷商業績表現亮眼，較上月大幅增加約34％，5月角膜塑型鏡（OK鏡）業績佔整體營收約七成，有助於進一步優化產品組合，提升整體獲利能力。

中國大陸教育部等八部門日前聯合公布《綜合防控兒童青少年近視實施方案》目標到2030年，實現6歲兒童近視率控制在3％左右，小學生近視率下降到38％以下，初中生近視率下降到60％以下，高中階段學生近視率下降到70％以下。

方案中提出，由政府各級單位帶領推廣健康用眼習慣，並鼓勵家長定期陪伴學童到眼科醫療機構進行檢查，遵從醫囑進行科學化的近視矯治方案，以達到早期控制，避免惡化之成效。以目前臨床實驗結果來看，OK鏡對於9-18歲學童的近視管理效果明顯優於其他方案，公司身為少數擁有OK鏡研發、製造、銷售等一站式服務的供應商，將可望持續受惠此商機。

因應中國大陸近視防控普及化，OK鏡需求量大幅提升，亨泰光子公司杭州博士頓已展開自製OK鏡的取證作業，進一步拓展平價OK鏡市場，讓公司在中國大陸OK鏡產品線更趨完整，提升整體市場占有率，預估杭州博士頓可望於明年上半年取得OK鏡產品註冊，開始規劃販售。

除了持續提升OK鏡的市佔率及滲透率外，亨泰光並透過自主研發的波長管理技術，開發各式功能型軟式隱形眼鏡，提供一般民眾在日拋軟式隱形眼鏡上，抗藍光、抗UV、抗疲勞、高清及運動用等更多的選擇，有效提升使用者的視覺效能，將功能性隱形眼鏡產品拓展至全年齡的使用者市場。

另外，亨泰光最新開發運用於軟式近視防控隱形眼鏡產品的S.T.O.P.光學設計，已進入多國多中心的臨床試驗計畫，預計三至五年內陸續完成產品認證及商品化作業，未來將以硬式與軟式的功能性隱形眼鏡，進一步拓展全球近視防控市場布局，轉型成為全方位視覺效能提升的整合方案供應商。