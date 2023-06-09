國精化今年5月營收3.11億元，年減23.29％，累計今年前5月營收13.30億元，年減38％，雖然仍是負值，但比起第一季7.39億元，年減45.22％的幅度，已有收斂。

國精化表示，公司的主力產品UV光固化材料，第二季有機會開始回升，主要是下游客戶庫存調整已經告一段落，並從今年5月開始回補庫存，此一趨勢將延續到年底。

國精化說，由於歐美和大陸的電子產業、塗料和建材，對於UV光固化材料的需求也已回升，因此，國精化今年第二季的表現可望優於第一季，全年走勢也將呈現季季高的型態。