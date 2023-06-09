國精化今年5月營收3.11億元，年減23.29％，累計今年前5月營收13.30億元，年減38％，雖然仍是負值，但比起第一季7.39億元，年減45.22％的幅度，已有收斂。
國精化表示，公司的主力產品UV光固化材料，第二季有機會開始回升，主要是下游客戶庫存調整已經告一段落，並從今年5月開始回補庫存，此一趨勢將延續到年底。
國精化說，由於歐美和大陸的電子產業、塗料和建材，對於UV光固化材料的需求也已回升，因此，國精化今年第二季的表現可望優於第一季，全年走勢也將呈現季季高的型態。
由於電子、塗料產業的庫存調整告一段落，包括歐美和大陸下游客戶，從今年5月開始回補庫存，特別是UV光固化材料，國精化（4722）在度過第一季的低潮之後，可望從第二季開始，逐季回升。
國精化今年5月營收3.11億元，年減23.29％，累計今年前5月營收13.30億元，年減38％，雖然仍是負值，但比起第一季7.39億元，年減45.22％的幅度，已有收斂。
國精化表示，公司的主力產品UV光固化材料，第二季有機會開始回升，主要是下游客戶庫存調整已經告一段落，並從今年5月開始回補庫存，此一趨勢將延續到年底。
國精化說，由於歐美和大陸的電子產業、塗料和建材，對於UV光固化材料的需求也已回升，因此，國精化今年第二季的表現可望優於第一季，全年走勢也將呈現季季高的型態。
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