鉛錠大廠泰銘（9927）去年每股盈餘4.07元，因處分股票獲利列在保留盈餘項上，未能在損益表顯現，但，9日股東常會通過董事會提案，配發現金股息4元，將盈餘回饋給股東，股東會同時改選9席董事，現任董事長陳豊明獲得連任。