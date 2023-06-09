新當選的6席一般董事包括泰詠投資公司代表人陳豊明、陳昶豪、泰霖投資公司代表人陳麒麟、泰霖投資公司代表人周忠發、茂陞投資公司代表人李茂生、以及金俊投資公司代表人陳漢文，3席獨立董事則有陳義明、羅友三、以及李文發。

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