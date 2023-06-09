新當選的6席一般董事包括泰詠投資公司代表人陳豊明、陳昶豪、泰霖投資公司代表人陳麒麟、泰霖投資公司代表人周忠發、茂陞投資公司代表人李茂生、以及金俊投資公司代表人陳漢文，3席獨立董事則有陳義明、羅友三、以及李文發。
泰銘去年每股賺4.07元配息4元 陳豊明續任董事長
鉛錠大廠泰銘（9927）去年每股盈餘4.07元，因處分股票獲利列在保留盈餘項上，未能在損益表顯現，但，9日股東常會通過董事會提案，配發現金股息4元，將盈餘回饋給股東，股東會同時改選9席董事，現任董事長陳豊明獲得連任。
鉛錠大廠泰銘（9927）去年每股盈餘4.07元，因處分股票獲利列在保留盈餘項上，未能在損益表顯現，但，9日股東常會通過董事會提案，配發現金股息4元，將盈餘回饋給股東，股東會同時改選9席董事，現任董事長陳豊明獲得連任。
新當選的6席一般董事包括泰詠投資公司代表人陳豊明、陳昶豪、泰霖投資公司代表人陳麒麟、泰霖投資公司代表人周忠發、茂陞投資公司代表人李茂生、以及金俊投資公司代表人陳漢文，3席獨立董事則有陳義明、羅友三、以及李文發。
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