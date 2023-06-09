晶華國際酒店集團公佈5月營收，在國際商旅持續回流、會展需求熱絡、以及5月初勞動節連假與母親節的消費效應下，集團旗下各酒店餐飲與住房業績均表現亮眼，合併總營收為新台幣5.36億元，較去年同期成長73.30％，排除達美樂及Regent營收後，也比2019年同期成長13.04％，超越疫情前水準。

累計1-5月合併總營收為28.12億元，較去年同期成長32.16％，較2019年同期成長3.97％，若排除達美樂及Regent營收，則比2019年同期成長19％，5月單月以及累計營收數字，均持續創下同期歷史新高紀錄。

展望後市，即將到來的端午節連假、以及7至8月份的暑假，都是餐飲消費、以及國內度假旅遊市場的重要檔期，集團旗下各酒店的住房率已達8成，且持續升溫中。針對端午節的應景粽禮，台北晶華酒店以及台南晶英酒店4月份開始即發動銷售攻勢，鎖定企業福委以及零售通路祭出多款商品，以「口味多樣化」、「通路多元化」的策略把握商機，目前接單量已超過兩千萬元，相比去年已有雙位數的成長。

台北晶華酒店也將積極參與7月份的夏季旅展以及8月份的台灣美食展，推出年年熱賣的栢麗廳自助餐券、三燔壽喜燒券、故宮晶華港點吃到飽券等優惠品項回饋饕客，集團更整合各酒店住房專案推出「環遊晶華住宿券」，每組一萬元，包含4 張面額2500元的住宿抵用券，可以分別在晶華、晶英、捷絲旅使用，在「團結力量大」的集體作戰策略下，兩檔餐券與住宿券的銷售活動、預計也會為集團增添強勁的營運動能。

而預計於7月1日完成換裝、重新開幕的Just Sleep捷絲旅臺大尊賢館，除了與臺灣大學博物館群聯手舉辦「臺大．繆思旅」展，讓房客在飯店大廳體驗博物藏品的知性之美外，也推出「考生應援」專案，憑有效准考證即可以兩人同行、每人每晚1500元起的優惠價格入住。同時間，位於飯店二樓的Just Italian「義饗食堂」也宣布回歸，推出單點價位280元起的全新義式餐食，為台大公館商圈提供一個五星級的的餐飲選項。