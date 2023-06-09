民進黨賴清德競選總統辦公室今向新北市長侯友宜提出核廢料放哪、0到6歲幼兒國家養要增加什麼、是否認同國民黨的九二共識三問。侯辦發言人陳柏翰表示，賴辦問題反映出民進黨自身執政失能，並反問，非核家園為何跳票轉彎？除發錢政府還具體做甚麼？混亂的國家立場如何確保國安？而過去學生在演講場合對賴清德提出的民進黨侵害大學自主、低薪高房價，乃至於最近結構性包庇性騷擾等問題，是否也應該請賴清德好好回應。

陳柏翰表示，昨天侯友宜以明確數據指出，當前我國燃煤、天然氣等化石燃料發電的能源配比高達百分之80，這與淨零碳排的國際潮流有嚴重的衝突，不過缺電的問題仍未解決，以致美國商會、台積電等皆對此表達憂心。在此壓力下，民進黨不得不巧妙棄守非核家園立場，轉彎聲稱因應戰爭天災等緊急狀況，會考慮核能，但卻遲遲不願承認缺電的事實。

陳柏翰說，新北市現有公托數量達121所，超過其他直轄市數量的總和，在此經驗上侯友宜參考郭台銘的「0到6歲國家養」政策，相較於蔡英文政府單純發放育兒津貼，具體提出公立、非營利、準公共化的托嬰、托幼、幼兒園一律免月費；而孩子自己帶、家人、到私立機構，則是每月領1萬育兒津貼，更具有整體性的規劃與措施。

陳柏翰說，眾所周知台獨立場是賴清德一貫的主張，在過去為贏得初選、鞏固深綠票源，賴清德不惜聲稱中華民國憲法會撕裂國人團結，但當他奪得權力後，開始大幅轉彎，從務實台獨，到依照中華民國憲法就任副總統、參選總統，其國家定位混亂，國人完全不知賴清德會把國家帶到什麼方向。再加上對兩岸和平遲遲無法拿出解方，如此反而將我國推向戰爭的險境。

陳柏翰也點出賴過去在台大、政大演講時規避學生問題，不願就民進黨拔管案、林智堅論文案中對大學學術自主的侵害，甚至面對同學質問高房價還大言不慚表示房價正在降，這種活在二次元空間的平行回答，讓許多年輕人諷刺有如現代版晉惠帝。更何況民進黨在近時爆發全黨性騷擾壓案的結構性問題，其中更不乏主管青年事務的青年部作為當中的加害者，賴清德絲毫沒有對這些曾經為理念投身民進黨的青年感到一點點不捨。

對近日發生幼兒園餵藥事件，陳柏翰則表示，侯友宜市長在昨天就沒有能周全保護孩子致歉，今日市府也由劉和然副市長及相關局處召開記者會說明，並將每日透過記者會，向社會報告進度。侯友宜市長會全力協助家長，進行後續的關懐和一切必要的醫療檢查、幼童安置、心理諮商等，也會虛心檢討市府在過程中的相關行政責任。

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