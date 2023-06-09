台灣農村陣線前工作人員黃亭喬4日在臉書指控，13年前W老師在開車送她回家時，牽起手貼臉頰，接著親吻。黃亭喬今（9）日指出，W老師就是2010年台灣民間真相與和解促進會理事長吳乃德。

黃亭喬指出，13年前她還在念大學，擔任白色恐怖青年營活動總召，主辦在景美人權園區，結束後W老師主動聯繫邀約吃飯，基於對師長的憧憬，她欣然赴約。

黃亭喬繼續寫到，W老師到學校接她，在餐廳愉快用完餐，返回停車場，「W老師在駕駛座上牽起我的手，彷彿情不自禁，將手貼在他的臉頰，接著親吻，我傻住不知道要怎麼反應，不知道要怎麼做才能讓這件事情結束，不記得究竟過了多長時間，W老師放下我的手開車送我返回學校宿舍」。

黃亭喬表示，當晚接到W老師來電說很抱歉不該做那些事，「我像是膝跳反射一樣回答『沒關係』，才不是真的覺得沒關係了，後來我盡可能不要在見到W老師，避開所有相關場合」。

黃亭喬今日直言，W老師就是2010年台灣民間真相與和解促進會的理事長吳乃德，而一位學長說當晚打電話給吳乃德，確認是否發生騷擾的事？吳乃德當時說「那是歐美文化，不是性騷擾！」

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