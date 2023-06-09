POCO是自小米集團中獨立出的年輕智慧型手機品牌，截至目前，POCO在三年內已於全球進入超過85個市場。小米(含Xiaomi、Redmi、POCO)第一季產量達2650萬支，季減27.4%，主要仍是全球消費信心低落，加上小米的成品庫存水位仍高所致，故生產規劃相當保守，由於第二季持續庫存調節，因此季產量成長幅度受限，預估季增約20%。

POCO F5 Pro搭載台積電(2330)4奈米製程的高通Snapdragon 8+ Gen 1旗艦級5G處理器，結合LiquidCool水冷技術2.0與配備5000mm超大面積VC散熱板，讓遊戲或多工處理時性能狂暴輸出的同時，更有效替機身降溫，以維持效能的穩定度。POCO F5 Pro是品牌首款配備WQHD+ 120Hz AMOLED螢幕，螢幕同時支援1920Hz高頻PWM調光技術，能在螢幕亮度低的情況下直接觸發，更能減低在昏暗環境中長時間觀看螢幕帶來的不適感。此外，POCO F5 Pro配備的5160mAh大電量電池，支援67W超級快充，僅需15分鐘即可將電量回到50%，而POCO F5 Pro也是POCO首款支援30W無線快充手機。

POCO F5 Pro提供黑色與白色兩種顏色選擇，12GB+512GB定價為14,999元，將於6月14日於小米商城mi.com、POCO商城以及合作電商平台全面開放預購，於6月22日起現貨開賣。

另外，為搶攻買氣，小米也宣布2023年上半年消費強檔「小米618 年中購物節」將於6月13日開跑，期間除了推出Redmi Note系列強檔新機Redmi Note 12S，以不到7千元的價位入手1億像素專業級相機；同時，小米更準備多款好評手機、智慧家電與智慧穿戴裝置等熱門商品享大幅優惠，期望為低迷的市場注入動能。