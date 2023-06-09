【中天新聞】雨彈炸全台! 汐止淹大水 車泡水裡"幾乎滅頂"… 慘況曝光

受到鋒面接近和對流旺盛影響，今（9）日全台多地都出現突如其來的強降雨，有汐止區的網友分享，午後大雨突然狂下將近1小時，大同路出現大量積水，汽車行經時都濺起大量水花，畫面曝光後讓許多人驚呆，直呼：「泛舟啦」。

有網友在臉書社團《爆料公社》上傳影片，汐止大同路因為突如其來的強降雨，積水將近半個輪胎高，汽車行駛經過都揚起陣陣水花，馬路猶如水道一般。而另一段畫面則是機車騎士的視角，行駛時搖搖晃晃，看起來相當危險。

對此，有汐止的民眾表示，今日中午12時左右，大雨狂下將近1個小時，「雨大到公司停車場的車突然警鈴大響」。除此之外，有其他網友留言驚呼，「板橋中午也是突然下暴雨，現在地都乾了」、「這才是真正的汐止，沒淹水不叫汐止好嗎」、「下大雨開車？泛舟啦」、「是現在下大雨嗎？南部好熱」。

氣象局今日15時53分發布大雷雨即時訊息，持續時間到17時，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪水暴漲，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域包括，基隆市七堵區、暖暖區；台北市南港區；新北市新店區、汐止區、瑞芳區、石碇區、坪林區、平溪區、雙溪區、貢寮區、烏來區；宜蘭縣頭城鎮、礁溪鄉。