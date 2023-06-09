台灣「羽球一姐」戴資穎今天在新加坡羽球公開賽女單8強對決中國大陸何冰嬌，首局在技術暫停後拉開領先，並以一波攻勢5比0奠定勝局，次局也讓何冰嬌打得疲於奔命，只用34分鐘就以21比16、21比11勝出，挺進4強也取得對戰4連勝。

戴資穎上次對陣何冰嬌是4月底的亞錦賽8強，在鏖戰3局後拿下對戰3連勝，生涯總對戰成績也以13勝4負占優。今天兩人在首局前段纏鬥，技術暫停小戴僅以11比10領先，但隨後連得兩分拉開差距。

何冰嬌雖然兩度將追成兩分差，但小戴在15比13領先後猛踩油門，連得5分逼出7個局點，何冰嬌救回3個仍無力回天，讓小戴先聲奪人。

次局小戴在4平後連拿5分，以11比5進入技術暫停。何冰嬌雖然奮力搶攻，但小戴防守游刃有餘，12比7領先時甚至在遭何冰嬌近身壓迫下，用反拍擋出後場壓線好球，令何冰嬌仰天露出無奈表情。最後小戴逼出9個賽末點，並在首點就靠網前小球讓對手回擊出界，直落2拿下4強門票。