多家貨代業者表示，美國大型零售商開始補庫存，但貨量有限，而中小型電商囤貨多，庫存壓力仍大；加上運力供過於求，可能削減漲價力道。第三季傳統海運旺季將至，業界期待7月起貨量開始增加，屆時拉貨力道將決定是否撐起運價。

近期，雖有美西碼頭工人怠工、巴拿馬運河枯水減載等現象，多家船公司、貨代業者研判，目前影響不大，只有造成些許船舶延誤，在奧克蘭港等怠工區域，出現船舶排隊等待開放泊位的情形，但都在可控範圍。

業界除了密切關注美西碼頭工人怠工範圍是否擴大，時間是否拉長，若干擾供應鏈運作，恐將影響運價走勢。市場也傳出，加拿大碼頭工會成員將投票決定是否在溫哥華港等港口進行罷工，部分港扣會是船公司遇美西港口罷工時的替代港口。

SCFI 9日報價，上海到美西每40呎櫃運價1,388美元，下跌278美元、周跌16.69％；到美東40呎櫃運價2,435美元，下跌199美元、周跌7.56％；到歐洲每20呎櫃運價831美元，下跌15美元、周跌1.77％；到地中海每20呎櫃運價1,626美元，下跌12美元、周跌0.73％。