長榮航空每年有多達1200只以上各類型貨盤、貨櫃要銷毀回收，另有80噸的附屬品廢棄物需焚毀，為落實企業永續，長榮攜手中原大學舉辦第1屆「長榮航空ESG環保創新設計競賽」，邀請學生以汰除的航空貨櫃、貨盤及附屬編織類用品為材料，利用重新堆疊組合、拆解交替方式，提出創新、綠色設計主題的多元模型創作。

長榮航空每年有1200只以上各類型貨盤、貨櫃需銷毀成廢鋁回收，80噸的附屬品如綁帶、盤網等廢棄物需焚毀，此次透過與中原大學合作，希望激發學生創意共同思考如何能更妥善處置這些汰除物品，也希望青年學子在校園之外，有機會在技術與實務面上學以致用。

競賽活動分為「空間設計組」及「商業產品設計組」，參賽作品題材料除既有航空貨櫃外，主題創意、環境融合、生活美學、實用功能性皆為評選指標，共有多達333件參賽作品，經專業設計師資群逐一評議，歷經初選、複選後，挑選出72件優秀作品進行決賽，並由中原大學設計專長教師及長榮航空代表合組成評審團，最後評選出2組共22件得獎作品。

長榮航空總經理孫嘉明表示，公司持續朝向2050淨零碳排的承諾前進，希望能同時結合社會共融，此次很高興能與中原大學共同舉辦第一屆長榮航空ESG環保創新設計競賽，展現雙方對於永續價值的重視。他說，雖然目前作品僅以模型呈現，但未來長榮航空希望能將這些優異作品實際打造出來，讓公司減碳作為再往前邁進一步。

桃園市政府近年與國防部合作，要將原為國防部聯合後勤司令部接受美援物資的主要倉儲區，保留營區內的19棟庫房群老建築，修復打造成為「中原文創園區」，預計明年起正式營運。同時與中原、銘傳、龍華、台北商業大學等10所大專院校合作，促成產學合作。如能善用學生得獎作品製成實體展出，讓航空貨櫃打造出之藝術建築吸引更多遊客成為打卡亮點，共同促進推廣桃園觀光。