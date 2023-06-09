財政部今日公布5月全國賦稅收入，房地相關的稅收表現仍不理想，土增稅、契稅今年前5月稅收分別為290億元、55億元，較去年同期減少162億元 、16.8億元，創歷史最大減量；年減幅度35.8％、23.6％，創2010年、14年以來最大減幅。

至於個人房地合一稅，前5月稅收120億元，年減快20億元，年減幅度14.1％，也創歷史最大減量與減幅。

財政部解析，5月房地相關的土增稅、契稅連續14個月負成長，但是跌幅有收斂的情況，影響房市的影響數有很多，應該多觀察幾個月情勢會比較明朗。