「財團法人林堉璘宏泰教育基金會」回饋社會捐贈給全國各消防機關的新式自動心肺復甦機，昨(8)日委由代理商撥發給金門縣消防局一台，由代理副局長林俊代表接收，隨即辦理教育訓練，為地區救命設備再添救命生力軍。消防局表示，考量烈嶼鄉送醫時間較長，該設備將優先配發在烈嶼消防分隊執勤，以提升偏遠地區的救援能力。

金門縣消防局指出，為提昇轄區到院前緊急救護工作，該局積極向消防署爭取救護裝備器材，於今(2023)年度獲補助價值新台幣100萬元整之新式自動心肺復甦機一台，並於昨日撥發使用。消防局表示，這是一件意義非凡、溫暖社會人心的補助案，結合中央與民間的資源，致力於緊急救護工作，為民眾提供最優質的救護服務，提升到院前心肺功能停止的存活率。

消防局說明，金門大橋通車後，考量烈嶼地區送醫時間較長，且烈嶼地區民意代表亦對烈嶼鄉親救護車送醫情形相當關切，為維護烈嶼地區民眾生命安全，將優先配發在烈嶼消防分隊執勤，以提升烈嶼地區的救援能力。

代理副局長林俊表示，新式自動心肺復甦機是一款先進的醫療設備，具備自動化操作和高效能的心肺復甦功能，能同時大幅提升緊急救援的效率和成功率，尤其能適時填補烈嶼地區到院前心肺復甦設備方面的缺口，為醫療資源貧乏的烈嶼地區，提供更為全面和迅速的醫療援助。

局長呂英華衷心感謝「林堉璘宏泰教育基金會」無私的奉獻，他說，「警力有限、民力無窮」，此次捐贈對消防局來說具有重大意義，將有效地提升烈嶼地區的緊急救援能力，對保護鄉親的生命安全起到重要作用。

呂英華也要求消防隊員藉由平日的勤訓嚴練、學以致用，確保新式自動心肺復甦機能夠妥善運用，發揮最大功能，提供給需要的鄉親最有效的援助，消防局亦將秉持著對民眾生命安全的使命感和責任感，持續加強救援能力，提供高品質的緊急救護服務。