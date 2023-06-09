5月實徵淨額與上年同月比較，以營利事業所得稅及綜合所得稅各增加2961億元及252億元較多，惟營業稅減少31億元。而累計1至5月實徵淨額與上年同期比較，以營利事業所得稅增加2976億元、綜合所得稅增加368億元、營業稅增加78億元較多，惟土地增值稅減少162億元、證券交易稅減少150億元。

前5月實徵淨額占分配預算數之比率：前5月主要徵起稅目中，實徵淨額占分配預算數比率大於100%者有營所稅(541.3%)、贈與稅(204.6%)、遺產稅(145.2%)、綜所稅(125.3%)、營業稅(123.1%)、房屋稅(110.9%)、貨物稅(110.7%)、關稅(109.4%)、證交稅(104.4%)及牌照稅(102.3%)，低於100%者有菸酒稅(95.4%)及土增稅(68.1%)。

稅收倍增主要是營所稅、綜所稅申報期限不同，營利事業所得稅5月實徵淨額3193億元，較上年同月增加2961億元(+12.8倍)，累計1至5月實徵淨額3369億元，較上年同期增加2976億元(+7.6倍)，主因結算申報期限恢復為5月底(去年延長至6月底)，入帳時點不同所致；綜合所得稅5月實徵淨額591億元，較上年同月增加252億元(+74.1%)，累計1至5月實徵淨額2060億元，較上年同期增加368億元(+21.7%)，主因結算申報期限與上年不同、利息所得扣繳稅款增加所致。

今年5月及累計1至5月上市櫃股票平均每日成交值為3099億元、2847億元，分別較上年同期增9.0%、減15.6%(上年同期為 2843億元、3373億元)。5月證交稅實徵淨額159億元，較上年同月增加16億元(+10.9%)；累計1至5月實徵淨額649億元，較上年同期減少150億元(-18.7%)。