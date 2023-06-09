國民黨台北市議員鍾沛君昨晚在臉書踢爆，去年8月在一場聚餐中，遭名嘴朱學恒強摟、強吻2次。朱學恒隨後就坦承犯錯、願承受後果，但多次強調自己「喝到斷片」、「沒有記憶」。鍾沛君的好友、媒體人朱凱翔今( 9 日)獲鍾同意，在節目上還原詳細的事件經過，包括當下鍾沛君與朋友都不覺得朱學恒有喝醉，且事後還想反悔，不願書面寫下具體犯行。

朱凱翔今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，去年事發之後，他就知道此事，當時是類似「粉絲見面會」的形式，是鍾沛君的朋友很欣賞朱學恒，便說好一起聚餐，三人都有小酌幾杯、也喝得很開心，隨後這位朋友先行離開，就出現鍾沛君所說的那段「空檔時間」。

朱凱翔說，在第一時間知道的時候，就鍾沛君與那位朋友的說法，「他們都沒有覺得朱學恒喝醉了」。他解釋，斷片應該是當下還有記憶，但隔天早上都忘記，不是喝醉的當下失去判斷力、失去自主能力，「這個用字遣詞非常微妙」。

朱凱翔說，隔了幾日鍾沛君才跟朋友說被性騷，鍾沛君也認為不能這就麼算了，便傳簡訊給朱學恒，「朱學恒立刻就打電話回來，打電話給她道歉，一點都不像斷片的樣子，幾乎是秒回電來道歉」。

朱凱翔透露，鍾沛君也受到很多壓力，包括家人擔心名聲會不好聽、以後Google「鍾沛君」後面會出不好聽的字眼，因此才決定用切結書的方式處理，至少有讓朱學恒坦白犯行。

對於後續律師協助處理的過程，朱凱翔也說，朱學恒第一次到律師事務所時，就用手機打下鍾沛君昨晚貼出的「切結書」，也約定隔天要來簽訂更有法律效力的書面切結書。朱凱翔坦言，鍾沛君當時蠻善良，沒有要求任何賠償、也沒有明確說要距離幾公尺，現在看來非常不專業、沒有法律常識，但當時鍾沛君只想趕快脫離這件事。

朱凱翔也說，但隔天朱學恒還沒去事務所就開始說「不記得做過甚麼」，還要鍾沛君拿出監視器畫面才願意承認，也不願意書面的寫出具體行為，直到鍾沛君的男友到事務所作證，才有這篇文字。

朱凱翔也提到，事發之後，鍾沛君到傍晚、下午就開始崩潰，因為她與朱學恒在某節目是固定來賓，鍾也常向朋友抱怨「他為甚麼不會想著避開我，連跟製作單位講一下都沒有」，直到最近真的受不了，並受到一位政治上的前輩敲打說「今天不敢捍衛自己，就不要說要捍衛任何人」，鍾沛君才決定公開此事。

朱凱翔也指出，朱學恒可能會面臨強制猥褻的官司，是公訴罪、追訴期有20年，刑期6個月以上，因此朱學恒會用「斷片、失憶」辯解，還可能主張切結書是因為太愧疚、太害怕才寫下來，藉此「削弱鍾沛君手上的籌碼」。

朱凱翔也提到一個插曲，過沒兩天鍾沛君就接到律師打來，說有一位自稱是「朱學恒好朋友」的律師來問能不能再聊一下；事後鍾沛君與友人推敲，該名律師應該是認為這份切結書沒有保密條款，可能對朱學恒有點問題。朱凱翔指出，該名自稱是「朱學恒好朋友」的律師，就是去年前台南市議員謝龍介指控「市長黃偉哲疑涉透過律師白手套向當地靈骨塔業者收款」的該名白手套律師。