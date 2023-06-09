沛波總經理楊韻蒔表示，受惠於全台營建業鋼筋需求穩健及鋼品買賣業績挹注，5月營收創同期新高，不僅較上個月增長38.54％，也較去年同期增長近6成，單月及累計營收齊創下歷史同期新高紀錄。

沛波表示，國內建築用鋼筋需求持續受惠於政府公共工程、公辦都更案、商辦、廠辦等影響，整體市場需求穩定，沛波對今年營運展望持續樂觀。